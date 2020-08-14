السياح البريطانيون يواجهون فوضى بعد إدراج فرنسا إلى قائمة الحجر الصحي

يواجه مئات الآلاف من السياح البريطانيين، الإجبار على الحجر الصحي لمدة أسبوعين لدى عودتهم إلى الوطن بعد أن أضافت الحكومة فرنسا وهولندا ومالطا إلى قائمة الوجهات التي تواجه تفشي فيروس كورونا، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

وحذرت إدارة رئيس الوزراء بوريس جونسون البريطانيين من السفر لغير الضرورة إلى هذه الدول وقالت إن شرط الحجر الصحي سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الساعة الرابعة صباحا غدا السبت.

ومن المرجح أن تؤدي الإجراءات الرامية لمواجهة ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كوفيد- 19، إلى إثارة الفوضى بين 160 ألف بريطاني يقضون عطلاتهم حاليا في فرنسا للحصول على تذاكر الطيران والقطارات وعبارات السيارات. ووصفت الحكومة الفرنسية القرار بأنه مؤسف وحذرت من أنه سيؤدي إلى إجراء متبادل.

ونقلت إذاعة التايمز عن وزير النقل البريطاني جرانت شابس اليوم الجمعة قوله: "يجب أن تكون الأولوية الكبرى هي حماية المكاسب التي حققناها بشق الأنفس في السيطرة على الفيروس وعدم إعادته لدى عودة الأشخاص إلى الوطن".