إغلاق معبر رفح بين غزة ومصر بعد فتحه استثنائيا 3 أيام

أُعيد إغلاق معبر رفح بين قطاع غزة ومصر اليوم الجمعة، بعد فتحه استثنائيا لمدة ثلاثة أيام للسفر في الاتجاهين بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية التابعة لحركة حماس.

وذكرت الهيئة العامة للمعابر والحدود في الوزارة في بيان أنه غادر قطاع غزة خلال الأيام الثلاثة لفتح المعبر 1142 مسافراً، في حين وصل القطاع 1841 مسافراً عالقاً من الجانب المصري.

وأوضحت الهيئة أنه تم إجراء الفحص الطبي الأولي داخل المعبر لجميع القادمين، من قبل الأطقم الطبية التابعة لوزارة الصحة، كما تم تحويلهم جميعاً إلى مراكز الحجر الصحي لقضاء مدة 21 يوماً.

وأشارت إلى أن العمل بالمعبر استمر في اتجاه الوصول حتى ساعة مبكرة من فجر الجمعة، من أجل تسهيل وصول جميع العالقين الذين وصلوا إلى الصالة المصرية.

وأضافت أن السلطات المصرية أرجعت 95 مسافراً إلى غزة خلال الأيام الثلاثة، جرى تحويلهم كذلك إلى مراكز الحجر الصحي كإجراء احترازي.

وكان تم اقتصار السفر عبر المعبر لفئات المرضى وحملة الجوازات الأجنبية والمصرية فيما لم يتم تحديد موعد جديد لإعادة فتح المعبر في ظل استمرار وجود آلاف العالقين الراغبين بالسفر داخل القطاع وخارجه.

وأُغلق معبر رفح المنفذ البري الوحيد قطاع غزة منذ منتصف شهر مارس/ آذار الماضي، ضمن سلسلة الإجراءات الاحترازية للوقاية من جائحة كورونا، وجرى فتحه خلال تلك المدة مرتين لعدة أيام لتسهيل وصول العالقين.