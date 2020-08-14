ميركل تدين استخدام العنف ضد المتظاهرين في بيلاروس

أدانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، استخدام "العنف الوحشي" ضد المشاركين في احتجاجات ضد الحاكم ألكسندر لوكاشينكو في بيلاروس.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت اليوم الجمعة في برلين: "المستشارة الألمانية تدين على وجه الخصوص اعتقال الآلاف لمجرد مشاركتهم في احتجاجات سلمية. إنها مصدومة من التقارير التي تتحدث عن تعرض المعتقلين لإساءة معاملة.... للأسف تثبت إفادات الأشخاص المنكل بهم العديد من هذه الحالات".

وأضاف زايبرت: "عرض المعتقلين المُنكل بهم على التليفزيون أيضا أمر غير مقبول على الإطلاق...يتعين على بيلاروس الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين. يجب حماية الحق في حرية التجمع والتعبير وتداول المعلومات. ترى ألمانيا أنه يتعين أن يدور مؤتمر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المقرر عقده عقب ظهر اليوم حول فرض عقوبات ضد المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان هناك".

وذكر زايبرت أن الاحتجاجات تعكس غضب ويأس العديد من المواطنين في بيلاروسيا بشأن الأوضاع السائدة، وقال "الحكومة الألمانية تقف بجانب كل الذين يعبرون عن إرادتهم سلميا - مثلما هو حق كل إنسان في الديمقراطية".