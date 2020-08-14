النفط يهبط بعد خفض وكالة الطاقة توقعاتها للطلب في 2020

تراجعت أسعار النفط يوم الخميس بعد أن خفضت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها للطلب على الخام في 2020 بسبب القيود غير المسبوقة المفروضة على حركة السفر لمكافحة فيروس كورونا، لكن متانة أسواق الأسهم وتراجع الدولار حدا من الخسائر.

وختم خام برنت الجلسة منخفضا 47 سنتا بما يعادل واحدا بالمئة عند 44.96 دولار للبرميل في حين تراجع خام غرب تكساس الوسيط 43 سنتا أو واحدا بالمئة أيضا ليتحدد سعر التسوية عند 42.24 دولار للبرميل.

قلصت وكالة الطاقة الدولية توقعها للطلب على النفط في 2020 وقالت إن تراجع حركة السفر الجوي بسبب الجائحة سيخفض استهلاك النفط العالمي هذا العام بمقدار 8.1 مليون برميل يوميا.

وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إن الطلب العالمي على النفط سيهبط 9.06 مليون برميل يوميا هذا العام، مقارنة مع انخفاض قدره 8.95 مليون برميل يوميا في توقعاتها قبل شهر.

وقال جيم ريتربوش من ريتربوش وشركاه ”إجمالا، لا إصدار أوبك أمس ولا وكالة الطاقة اليوم أثر كثيرا فيما يبدو على سوق نفط مازال تركيزها منصبا على تنامي الشهية للمخاطرة رغم عدم إحراز تقدم في صياغة اتفاق تحفيز أمريكي قابل للتنفيذ.“