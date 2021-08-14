أشاد الدكتور جاد القاضي مدير المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، بجهود هيئة الأرصاد الجوية في تحديد توقعاتها لدرجات الحرارة، وقال إن كل تنبؤاتها صحيحة وفي محلها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة" على القناة الأولى، مساء الجمعة، أن الأرض تمر - فلكيًّا - بدورات عمرية وزمنية تشهد تغيرات كثيرة في المناخ، سواء داخل الغلاف الأرضي أو خارج الغلاف.

وأشار إلى أن التغيرات المناخية لا تحدث بين يوم وليلة لكنها تستغرق ملايين السنوات، مذكرًا بأن حجم البحر الأبيض المتوسط كان أكبر من ذلك بخمسة أضعاف، وأن السواحل الشمالية المصرية كانت حدودها تصل إلى مدينة الخرطوم بالسودان.

وأوضح أن مصر بأكملها كانت مُغطاة بالبحر المتوسط، وأن هضبة المقطم كانت قاع هذا البحر، لافتًا إلى أن هذا الأمر تغير في ملايين السنوات، ثم حدث بعد ذلك انفتاح للبحر الأحمر.

وتابع: "قبل نهر النيل الحالي، كانت هناك أنهار تسير من اتجاه الشرق وتتحرك إلى الغرب نحو جنوب ليبيا، وتصل إلى الأراضي الجزائرية، وكان شمال إفريقيا في تلك الفترة منطقة مطيرة".