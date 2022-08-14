الأمم المتحدة تخصص 44 مليون دولار لمواجهة فيضانات اليمن

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أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الأحد، تخصيص 44 مليون دولار للتصدي لكارثة الأمطار الغزيرة والفيضانات والسيول الجارفة التي يشهدها اليمن.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" في اليمن في تقرير حديث إن صندوق اليمن للصحة العامة خصص 44 مليون دولار للاستجابة المنقذة للحياة.

وتقول الأمم المتحدة إن خطتها للمساعدات الإنسانية في اليمن لعام 2022، تم تمويلها من المانحين الدوليين بمبلغ 1.3 مليار دولار فقط، أي أقل من 26 بالمائة من المبلغ المطلوب وقيمته 4.27 مليار دولار.

وتشهد مناطق كثيرة من اليمن حاليا ومنذ منتصف الشهر الماضي سيولا جارفة وأمطارا غزيرة وصواعق رعدية أودت بحياة العشرات وألحقت أضرارا فادحة في البنية التحتية وممتلكات المواطنين والأراضي الزراعية والوديان وغمرت كثير من مخيمات النازحين في محافظة مأرب شمال شرقي البلاد.

وأعلنت الأمم المتحدة مساء الجمعة وفاة 77 شخصا جراء الأمطار الغزيرة والسيول في اليمن خلال أسبوعين. وقدّر تقرير صادر الجمعة عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن (أوتشا)، تضرر "ما يقدر بـ35000 أسرة معظمها في مواقع النزوح في 85 مديرية وتتوزع على 16 محافظة وذلك بين 28 يوليو و10 أغسطس".