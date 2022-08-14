حرائق الغابات تتسبب في إجلاء نحو 1300 شخص بشمال شرق إسبانيا

أجلت السلطات الإسبانية نحو 1300 شخص بسبب حرائق الغابات المندلعة في إقليم أراجون الواقع في شمال شرق البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء الإسبانية "إفي"، اليوم الأحد، أن الحرائق التي أٌعلن اندلاعها أمس في بلدية أنيون دي مونكايو التابعة لمقاطعة سرقسطة أجبرت السلطات على إجلاء هؤلاء السكان من 8 قرى، مشيرة إلى أن الوضع حرج في المنطقة.

وفي هذه الأثناء، أنضم أفراد وحدة الطوارئ العسكرية إلى جهود إطفاء الحرائق في مقاطعة ألكانتي بإقليم بلنسية وفي بلدة خوميا بإقليم مرسية، وشارك نحو 500 من أفراد الوحدة في أعمال إطفاء الحرائق في المناطق الثلاث.

وذكرت أجهزة الإطفاء أن الحريق المندلع منذ الليلة الماضي في بلدية فال دي إيبو بمقاطعة ألكانتي أسفر حتى الآن عن احتراق مساحة بلغت 2200 هكتار من الغابات.