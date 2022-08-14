فاركو يكشف موعد تفعيل بند شراء محمد صبحي من الزمالك

أكد عاطف حنفي مدير الكرة بالفريق الكروي الأول بنادي فاركو، أن ناديه قرر تفعيل بناد شراء محمد صبحي، حارس مرمى الفريق من نادي الزمالك، في نهاية الموسم الجاري.

وقال عاطف حنفي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «جمهور التالتة» المذاع على قناة «اون تايم سبورتس 2»: «سنفعل بند شراء محمد صبحي، من الزمالك في نهاية الموسم».

وأوضح: «لم تتضح الصورة حتى الآن إذا كان سيرحل في الموسم المقبل والحقيقة ليس لدي معلومة إذا كان يوجد عرض من الأهلي أم لا».

وتحدث عن أزمة وقف القيد بسبب التعاقد مع سيف تيري لاعب المريخ السوداني السابق: «القضية في آخر الشهر وموقفنا سليم ولا يوجد أي أخطاء، وكان عقده منتهي مع المريخ السوداني وطلبنا البطاقة الدولية من الاتحاد السوداني ولم نرتكب خطأ في التعاقد معه».