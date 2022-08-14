تسجيل 623 إصابة جديدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسى

قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين، اليوم الأحد، إن البر الرئيسي الصيني سجل خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 623 إصابة جديدة محلية العدوى بمرض كوفيد-19، منها 494 في إقليم هينان.

ووفقا لوكالة الأنباء الصينية (شينخوا) فقد تم رصد أيضا ما مجموعه 1844 شخصا حاملين للفيروس دون أن تظهر عليهم أعراض يوم السبت، من بينهم 846 في هينان.

وقالت اللجنة إن 120 مريضا بكوفيد-19 خرجوا يوم السبت من المستشفيات بعد تعافيهم، ما يرفع إجمالي المتعافين حتى الآن إلى 224 ألفا و 443 حالة.

ولم يشهد يوم السبت أي وفيات جديدة بسبب كوفيد-19، ليستقر عدد الوفيات في البر الرئيسى للصين عند 5226.