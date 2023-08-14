أعلن نادي بشكتاش التركي، اليوم الإثنين، تعاقده رسميًا مع أليكس أوكسليد تشامبرلين، نجم ليفربول السابق، في صفقة انتقال حر بالانتقالات الصيفية الحالية.

وكشف بشكتاش عبر موقعه الرسمي عن تعاقده مع تشامبرلين بعقد يمتد لـ 3 سنوات، في صفقة انتقال حر بعد رحيله عن ليفربول بنهاية يونيو الماضي.

ورحل تشامبرلين عن ليفربول بعد انتهاء تعاقده مع الريدز ضمن مجموعة اللاعبين التي رحلت عن قلعة آنفيلد مثل فيرمينو وانبي كيتا وجيمس ميلنر.

جدير بالذكر أن بشكتاش قد حاول التعاقد مع محمد النني، نجم وسط أرسنال، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لكن النني مستمر مع المدفعجية حتى نهاية عقده في الموسم الحالي.