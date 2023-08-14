كوريا الجنوبية وأمريكا تجريان مناورات عسكرية الأسبوع المقبل

من المقرر أن تبدأ كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، مناورات عسكرية مشتركة الأسبوع المقبل لتعزيز دفاعهما المشترك، بحسب ما قاله الجانبان اليوم الاثنين، وذلك في ظل موقف كوريا الشمالية المتشدد مما يشير إلى إمكانية قيامها باستفزازات جديدة.



وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء، أن مناورات درع الحرية أولشي السنوية ستجرى من 21 حتى 31 أغسطس الجاري، حيث سوف تتضمن مناورات طارئة متعددة مثل مناورات القيادة القائمة على محاكاة الكمبيوتر وتدريبات ميدانية متزامنة وتدريبات أولشي الدفاعية المدنية.



وقالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية في بيان إن "درع الحرية أولشي 23 مصمم ليكون تدريبا قويا وواقعيا لتعزيز الوضع الدفاعي المشترك وقدرات التحالف على الرد وفقا للسيناريوهات التي تعكس التهديدات المتعددة في ظل البيئة الأمنية والدروس المستفادة من الحروب والصراعات الأخيرة".



وأضاف البيان، أن المناورات سوف تتضمن تدريبات بشأن كيفية مواجهة الهجمات السيبرانية والإرهاب.