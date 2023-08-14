وزير الداخلية اللبناني يدعو إلى حماية السلم الأهلي والوحدة في البلاد

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دعا وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية بسام مولوي، اليوم الإثنين، السياسيين ووسائل الإعلام إلى المساهمة في حماية السلم الأهلي والوحدة بين المواطنين.

وقال الوزير مولوي، في تصريح اليوم بعد ترؤّسه اجتماعا لمجلس الأمن الدّاخلي المركزي، إن "ما حصل من أحداث مؤخرا هو مدار تحقيقات جارية وفقا للأصول لدى السلطات الأمنية تحت إشراف السلطات القضائية في سبيل التأكيد على الاستقرار"، مؤكدا على "الجهوزية المضاعفة لمواكبة التطورات وحماية المواطنين".

وشدّد على "الدّور المحوري للجيش اللبناني وكلّ القوى الأمنيّة والسّلطات القضائيّة لحماية أمن المواطنين والسّلم الأهلي وتحقيق الاستقرار في البلد".

وأكّد أن "لا شيء يعلو فوق القانون والمسار القضائي هو المسار السليم ودور القوي الأمنية تطبيق القانون وتثبيت الأمن".

وأشار إلى أن التحقيقات في الاشتباكات التي شهدها مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين مؤخرا "مستمرة والأمن العام والجيش يتابعون التحقيقات والمساعي لضبط الوضع والاستمرار بالتهدئة".

وأكد أن الدولة اللبنانية "لن تسمح بأن يكون مخيم عين الحلوة أو غيره من المخيمات بوابة لتعكير صفو الأمن في جميع المناطق اللبنانية".