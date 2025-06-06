المنسق الأمني لبعثة الأهلي في أمريكا ينهي ترتيبات الفريق

حرص اللواء علاء صلاح، المنسق الأمني لبعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والمتواجد حاليًّا في أمريكا، على إنهاء الترتيبات الأمنية للبعثة، خلال معسكر الفريق الذي انطلق بشكل رسمي مساء الخميس، استعدادًا لبطولة كأس العالم للأندية.

وحرص المنسق الأمني للأهلي على إنهاء كافة الترتيبات الأمنية الخاصة ببعثة الفريق الأول لكرة القدم، وأيضًا كافة الاستعدادات الخاصة بتأمين إقامة الفريق، وأيضًا ملاعب التدريب خلال الفترة المقبلة.

وبدأ معسكر الأهلي في مدينة ميامي الأمريكية، استعدادًا لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025، والتي تنطلق خلال الفترة من 14 يونيو حتى 13 يوليو بمشاركة 32 فريقًا لأول مرة في التاريخ.

وسيخوض الأهلي مباراة ودية يوم 8 يونيو الجاري أمام فريق باتشوكا المكسيكي، وذلك استعدادًا لخوض مواجهة إنتر ميامي الأمريكي في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية.

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى ميامي مساء الخميس، بعد رحلة طيران استغرقت أكثر من 15 ساعة، بدأت من مطار القاهرة الدولي مرورًا بالهبوط في مطار دبي «ترانزيت» ثم الوصول إلى أمريكا.

ويدخل الأهلي معسكر الأهلي، وتتخلله إقامة مباراة ودية يوم 8 يونيو الجاري أمام فريق باتشوكا المكسيكي، وذلك استعدادًا لخوض مواجهة إنتر ميامي الأمريكي في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية.

ويشارك الأهلي في منافسات بطولة كأس العالم للأندية للمرة العاشرة في تاريخه بعدما سبق وخاض منافسات البطولة 9 مرات بنظامها السابق، حقق خلالها الميدالية البرونزية في 4 مرات في أعوام 2006، و2020 و2021 و2023.

ويشارك الأهلي في كأس العالم للأندية بشكله الجديد بمشاركة 32 ناديًا، حيث يلعب الأهلي في المجموعة الأولى رفقة بالميراس البرازيلي، بورتو البرتغالي وإنتر ميامي الأمريكي، ممثل البلد المستضيف.

ويخوض الأهلي مباراة افتتاح البطولة أمام إنتر ميامي، على ملعب هارد روك، الثالثة فجر يوم 15 يونيو المقبل، ثم يلعب ضد بالميراس البرازيلي يوم 19 يونيو، في السابعة مساءً، ويختتم دور المجموعات أمام بورتو البرتغالي يوم 24 يونيو الرابعة فجرًا.