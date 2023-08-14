توقعات بوصول إعصار لان اليابسة في اليابان صباح غد الثلاثاء

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توقع خبراء طقس وصول إعصار "لان" إلى اليابسة في جزيرة هونشو الرئيسية في اليابان صباح غد الثلاثاء. ونصح خبراء الأرصاد الجوية السكان في منطقتي توكاي وكينكي بأن يكونوا على أهبة الاستعداد لهطول أمطار غزيرة.

ووفقا لهيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه"، قالت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية إنه بحلول الساعة الثانية (بالتوقيت المحلى) بعد ظهر اليوم الاثنين، تحرك الإعصار القوي نحو الشمال الغربي قبالة كيب شيونوميساكي بسرعة 15 كيلومترا في الساعة.

ويبلغ الضغط الجوي المركزي للعاصة 965 وحدة ضغط هكتوباسكال، برياح تبلغ سرعتها 144 كيلومترا في الساعة بالقرب من مركزها، وهبات رياح تصل سرعتها إلى 198 كيلومترا في الساعة.

ومن المتوقع أن تتسبب سحب قريبة من الإعصار في هطول أمطار غزيرة على مناطق واسعة عبر منطقتي شيكوكو إلى كانتو كوشين.

ويتوقع خبراء الطقس هبوب عواصف رعدية على ساحل المحيط الهادئ في شمال وغرب اليابان حتى غد الثلاثاء. ويقولون إن مجموعات من السحب الممطرة التي قد تتسبب على الأرجح في هطول أمطار شديدة، قد تتكون حتى غد الثلاثاء فوق مناطق كانتو كوشين وشيكوكو وتشوجوكو ومنطقتي كينكي وتوكاي.

وحث المسئولون السكان على اتخاذ جانب الحيطة والحذر، إذ أن الفرص مرتفعة لحدوث انهيارات أرضية مهددة للحياة وفيضانات.

ومن المتوقع أيضا هبوب رياح قوية على توكاي وكينكي بدءا من مساء الاثنين وحتى الثلاثاء مع هبات رياح تصل سرعتها إلى 126 كيلومترا في الساعة. وقد تكون الرياح قوية بما يكفي للإطاحة بشاحنات تسير على الطريق.

وحذرت وكالة الأرصاد الجوية المواطنين بالبقاء على أهبة الاستعداد من امتلاء الأنهار بالمياه وحدوث فيضانات وانهيارات أرضية.

وقررت شركات الطيران تعليق بعض رحلاتها بسبب العاصفة. وقالت شركة خطوط الطيران اليابانية "جابان إيرلاينز"، إنها ألغت 19 رحلة كانت متجهة بالأساس إلى مطار أوساكا.

وأضافت أول نيبون إيروايز أنها ألغت كل رحلاتها الست من وإلى طوكيو وجزيرة هاتشيجوجيما في المحيط الهادي.