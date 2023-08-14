سفير: بريكس تعتزم مناقشة تسريع استخدام العملات المحلية بين الدول الأعضاء في قمة الأسبوع المقبل

قال سفير جنوب إفريقيا لدى مجموعة "بريكس"، أنيل سوكلال، إن المجموعة ستناقش تعميق استخدام العملات المحلية في التجارة بين الدول الأعضاء في قمة بريكس، التي ستعقد في جنوب إفريقيا الأسبوع المقبل.

وأضاف سوكلال، في مقابلة بمكتب وكالة بلومبرج في جوهانسبرج، اليوم الاثنين، أن المحادثات ستركز على قضايا من بينها إنشاء نظام مدفوعات مشترك، مؤكدا أنه من المرجح تشكيل لجنة فنية لبدء النظر في إصدار عملة مشتركة محتملة، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وأكد سوكلال، في مؤتمر في جوهانسبرج، أنه لا توجد خطط لمناقشة استبدال الدولار كعملة عالمية بحكم الأمر الواقع.

وأوضح سوكلال، أن "التداول بالعملات المحلية مطروح على جدول الأعمال".

وتابع سوكلال، "لا يوجد بند في جدول أعمال بريكس يتعلق بالتخلي عن الدولار، بريكس لا تدعو إلى التخلي عن الدولار، وسيظل الدولار عملة عالمية رئيسية، هذه حقيقة واقعة".

يشار إلى أن كتلة بريكس، التي تضم 5 من كبريات الدول النامية في العالم، وهي البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، وجنوب إفريقيا، تمثل 41% من سكان العالم، و24% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، و16% من التجارة العالمية.