رئيس سيماف: دخلنا عصر توطين صناعة عربات المترو بنسبة 100%

قال اللواء أحمد شاكر رئيس مصنع مهمات السكك الحديدية سيماف، مصر بدأت الدخول إلى عصر توطين صناعة عربات مترو الأنفاق، وعربات السكك الحديدية، من خلال مصنع سيماف.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «على مسئوليتي»، تقديم الإعلامي أحمد موسى، والمذاع على قناة «صدى البلد»، مساء الأحد، «هدفنا تصنيع القطار بنسبة 100 % في مصر، ولكن بعض المكونات تأتي من الشركة الأم وهي شركة هيونداي الكورية»، مؤكدًا أنه يتم تجميع مكونات عربات المترو بنسبة 100%.

ولفت إلى أنه لا يمكن لمصنع واحد إنتاج كل المكونات، ولكن يكون هناك مصانع أخرى مغذية تقوم بتوريد المصنع بأجزاء ومكونات يتم عملها لديهم لإخراج المنتج النهائي لهم.

وأشار إلى أن ما يتم على الأرض في الوقت الحالي ضمن العقد المبرم، هو شراكة بين شركة سيماف وشركة هيونداي الكورية الجنوبية، لتقديم منتج في النهاية يستخدمه مترو الأنفاق، موضحًا أن العقد بين الشركتين عبارة عن 80 عربة مترو ويمثلون 10 قطارات.

ونوه بأن تصنيع الـ 10 قطارات في مصر يساعد في توفير عملة صعبة كبيرة ولابد من عدم اختزال الأمر في العملة فقط، ولكن هذا الأمر يساهم في توطين صناعة السكك الحديدية.

وأفاد رئيس مصنع مهمات السكك الحديدية سيماف، بأن ما تم إنتاجه حتى الآن 5 قطارات، منوهًا أن سلسلة الإنتاج تكون طويلة في البداية، لأن تصنيع منتج اليوم يتم البدء فيه منذ شهور.