 إصابة 9 أشخاص من عائلة واحدة بحالات تسمم في ملوي جنوب المنيا - بوابة الشروق
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إصابة 9 أشخاص من عائلة واحدة بحالات تسمم في ملوي جنوب المنيا

ماهر عبد الصبور
نشر في: الإثنين 14 أغسطس 2023 - 6:28 ص | آخر تحديث: الإثنين 14 أغسطس 2023 - 6:28 ص

أصيب 9 أشخاص من عائلة واحدة، بحالات تسمم إثر تناولهم وجبة طعام فاسدة، بإحدى قرى مركز ملوي جنوب محافظة المنيا، وجري نقلهم إلى المستشفى التخصصي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يتضمن إصابة 9 أشخاص من قرية الشرافية، التابعة إداريًا لمركز ومدينة ملوي جنوب المحافظة بالتسمم الغذائي، وتم نقلهم إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

وبانتقال قوات الأمن وسماع أقول المصابين، أكدوا أن إصابتهم جاءت نتيجة تناولهم طعاما فاسدا معدا بالمنزل، وعلى إثرها أصيبوا بأعراض التسمم الغذائي القيء والإسهال والسخونة.

تم نقل جميع المصابين إلى مستشفى مركز ملوي التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخُطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق والتصرف.

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