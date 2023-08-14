بعد تعطل طائرتها الحكومية وتوقفها في الإمارات، تعتزم وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك مواصلة رحلتها إلى منطقة المحيط الهادئ حيث تقوم بزيارة لمدة أسبوع وتشمل كلا من استراليا ونيوزيلندا وفيجي.

وقالت مصادر في الوفد المرافق للوزيرة الألمانية في أبوظبي مساء اليوم الإثنين: "يسعدنا أن نقوم هذه الليلة باستئناف الرحلة التي قُطِعَتْ"، مشيرين إلى أن من المقرر أن تهبط الطائرة في مدينة سيدني الاسترالية، وقالوا إن برنامج الرحلة سيتم تعديله بناء على حدث.

وحسب معلومات وفد الوزيرة، تعتزم بيربوك بدء الرحلة من الإمارات عند منتصف الليل متأخرة بمقدار 22 ساعة.

وكانت الهيئة المسئولة عن الطائرات الحكومية وهي هيئة تتبع الجيش الألماني أجرت بنجاح رحلة تجريبية للطائرة في أبوظبي قبل اتخاذ قرار استئناف الرحلة، وخلال الرحلة التجريبية عادت قلابات الهبوط للعمل بدون مشاكل بعد أن كان حدث عطب فني فيها في وقت سابق.

وسيتعين إلغاء أو تأجيل بنود من برنامج بيربوك المقرر في العاصمة الاسترالية كانبرا غدا الثلاثاء بسبب تأخر وصولها.

وكانت الوزيرة اضطرت إلى التوقف في الإمارات ليلة الأحد - الإثنين الماضية أثناء رحلتها إلى استراليا بسبب عطل أصاب قلابات الهبوط في طائرتها الحكومية وهي طائرة إيرباص إيه 340-300.