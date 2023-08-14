 ضبط وإعدام 79 كيلوجراما مواد غذائية فاسدة في مطروح - بوابة الشروق
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ضبط وإعدام 79 كيلوجراما مواد غذائية فاسدة في مطروح

مواد غذائية فاسدة
مواد غذائية فاسدة
أحمد سباق
نشر في: الإثنين 14 أغسطس 2023 - 9:39 م | آخر تحديث: الإثنين 14 أغسطس 2023 - 9:39 م

قال محمد أنور مدير عام السياحة والمصايف بمطروح، إنه تم ضبط وإعدام 79 كيلو جرامًا مواد غذائية متنوعة و5 كيلوجرامات قمح مجروش غير صالح للاستهلاك الآدمي، وذلك خلال حملة تفتيشية على المحال العامة والمطاعم.

وأوضح مدير عام السياحة والمصايف بمطروح، أن لجنة المرور على الفنادق والمحال التجارية والمطاعم، وبمشاركة مديريات الصحة والطب البيطري والتموين والقوى العاملة والبيئة والمرافق، والحماية المدنية، وغيرها من الجهات المعنية.

وأجرت اللجنة المرور على عدد من المنشآت والمحال العامة والمطاعم؛ للتأكد من الالتزام بكل الضوابط والاشتراطات الصحية والبيئية.

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