الوحدة المحلية تعلن حالة الطوارئ بعد سقوط أمطار خفيفة على مدينة سانت كاترين

شهدت مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الاثنين، تقلبات في حالة الطقس وتساقط أمطار خفيفة، مع رياح شديدة غير محملة بالرمال، وغطت سماء المدينة السحب، وأعلنت الوحدة المحلية حالة الطوارئ القصوى استعدادا لمواجهة أي طوارئ.

وقال على عبد البصير، نائب رئيس، مدينة سانت كاترين، إن المدينة شهدت اليوم تساقط أمطار خفيفة استمرت لمدة 3 دقيقة، ولم تسفر هذه الأمطار عن تجمعات للمياه على الطرق، أو حدوث سيول حتى الآن.

وأوضح نائب رئيس المدينة في تصريح اليوم، أنه جرى إعلان حالة الطوارئ القصوى تحسبًا لحدوث أي طوارئ خلال الساعات المقبلة خاصة أن السحب مازالت تعطي سماء المدينة، مؤكدًا أن الوحدة المحلية تلقت إخطارًا يفيد باحتمال سقوط أمطار على المدينة، لذا جرى اتخاذ كافة التدابير الاحترازية لمواجهة تداعيات حالة الطقس بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

وأكد أن جميع الطرق التي تربط المدينة بكافة مدن المحافظة تعمل بشكل طبيعي، ولم يجري غلق أي منها، وجرى تأمين السائحين الذين استقبلتهم المدينة اليوم على أعلى مستوى، والبالغ عددهم 400 سائح من مختلف جنسيات العالم.

ومن جانبه قال صالح عوض، من مدينة سانت كاترين، إن هذه الأمطار يستقبلها أهالي المدينة بالفرح، ويطلقون عليها "أمطار الخير" لكونها تسهم في زيادة منسوب الآبار الجوفية، والتي تستخدم في أغراض الشرب والزراعة، إضافة إلى أنها تساعد تنشيط السياحة بالمدينة، حيث أن ألاف السائحين يأتون إلى المدينة للاستمتاع بأجوائها الفريدة.

وكانت قد توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم استمرار التحسن في الأحوال الجوية ليسود طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء و جنوب الصعيد معتدل الحرارة رطب ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء والصعيد.

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يشهد اليوم ارتفاعًا في نسبة الرطوبة على مدار اليوم، مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، ونشاط الرياح ببعض المناطق يساعد على تلطيف الأجواء ليلًا، كما يوجد فرص لتساقط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب سيناء.