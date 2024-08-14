خفض الفائدة في نيوزيلندا 25 نقطة أساس مع تراجع التضخم وتباطؤ الاقتصاد

أعلن بنك الاحتياط (المركزي) النيوزيلندي اليوم الأربعاء خفضا غير متوقع لسعر الفائدة الرئيسية مشيرا إلى التقدم في خفض معدل التضخم إلى المستوى المستهدف واستمرار ضعف الاقتصاد المحلي.

وخفضت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس إلى 25ر5%، في حين توقع 9 محللين من بين 23 محللا استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء رأيهم إلى الإبقاء على الفائدة دون تغيير للاجتماع التاسع على التوالي، في حين توقع 9 محللين منهم خفض الفائدة بعد أن تبنى البنك نبرة أكثر اعتدالا في اجتماعه السابق في مايو الماضي.

وأشار البنك المركزي إلى التقدم في خفض معدل التضخم إلى النطاق المستهدف الذي يتراوح بين 1 و3% سنويا، مع توقع وصوله إلى النطاق خلال الربع الثالث من العام الحالي.

كما أشار البنك إلى توقعات السوق بخفض معدل التضخم بمقدار 100 نقطة أساس بحلول منتصف العام المقبل. لكن البنك قال إن أي تغيير جديد في الفائدة سيعتمد على البيانات الاقتصادية المقبلة.