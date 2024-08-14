أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء ووزيري الصناعة النقل، عزمه تكرار تجربة تخريج دفعات من المهندسين والفنيين للعمل بالقطاعات المختلفة بوزارة الصناعة، على غرار التجربة التي تم تنفيذها بنجاح في وزارة النقل، والتي تعتمد على تأهيل الخريجين في الأكاديمية العسكرية للانضمام إلى هيئات الوزارة.

وقال خلال تصريحات لبرنامج «بالورقة والقلم» المذاع عبر شاشة «TEN» مساء الثلاثاء، إنه كان أول من عرض هذه الفكرة على الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحا أن وقتها كانت وزارة النقل تعاني من عجز شديد في المهندسين والسائقين والفنيين بقطاع السكك الحديدية وغيرها من الهيئات.

وأضاف أنه عرض الفكرة على الرئيس السيسي الذي وافق على تعيين 300 مهندس و 1500 فني للالتحاق بهيئة السكك الحديدية، قائلا: «تم التصديق على تعيين 300 مهندس و1500 فني في أول مرة للسكة الحديد، وأخذناهم كشفوا زي ما أنا ما كشفت في الكلية الفنية العسكرية طبي ورياضي ونفسي، علشان نضمن أن نحصل على موظفين أسوياء أصحاء مؤهلين علميا على أعلى مستوى».

وأشار إلى أن هذه الفكرة قوبلت ببعض الاعتراضات في بدايتها، قائلا: «الناس ساعتها طلعوا قالوا يعني أنتوا هتعسكروا وزارة النقل! وأنا قلت أهلا بالعسكرة إن كانت العسكرة ستؤدي إن يكون عندي مهندس متميز وقوي وملتزم، وسواق قطار لا يترك القطار يمشي لوحده، أنا شاهدت وقائع تشيب في السكة الحديد، حتى السواقين القدامي تم تأهيلهم وتدريبهم وأصبحوا على نفس المستوى، ولكن كان لازم نتجه لهذا الفكر».

وأوضح أنه بناء على نجاح التجربة، تم تعميمها على هيئات الطرق والكباري، ومشروعات النقل، والسلامة البحرية، والنقل النهري التابعة لوزارة النقل، متابعا: «كان لنا الشرف أن نكون أول وزارة تطبق هذا النظام وبعد نجاح الفكرة بدأت حاليا كل الوزارات تحذو حذونا».

وكشف عن طلب شركة سكك حديد ألمانيا التعاقد مع وزارة النقل للحصول على 100 سائق قطار مصري للعمل بألمانيا، لافتا إلى إرسال دفعتين حتى الآن، مشيرًا إلى أن هذه الاتفاقية تعد دليلًا واضحًا على نجاح تجربته التي بدأها في وزارة النقل.