حسين الشحات: لدي عروض خليجية لمغادرة الأهلي

أكد حسين الشحات، لاعب النادي الأهلي أن لديه العديد من العروض الخليجية في الفترة الحالية، مُشيرًا إلى أنه يترك تلك الأمور لإدارة الأحمر.

وقال حسين الشحات في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر تو: "محمود الخطيب، رئيس الأهلي طالبني بعدما انتقلت إلى الأهلي بألا انشغل بقيمة انتقالي من العين الإماراتي".

وأضاف: "هذا الرقم شكّل ضغوطًا عليّ بالتأكيد، لكنني بعد ذلك قلت لنفسي أنني استحق هذه القيمة، لأنني قادم من نادي كبير، وحققت معه الدوري والكأس، وحصلت على جائزة أفضل لاعب، وتُوجت بفضية كأس العالم للأندية".

وتابع: "عند التجديد الأخير مع الأهلي، جاءت لي العديد من العروض الخارجية، ولكن كل شيء، كان يتوقف على ماذا سيفعل الأهلي.. لدي عروض خليجية حاليًا، أكثر من عرض، هناك عروض وصلت للنادي، وهناك عروض شفهية، وأنا لا أحب الحديث في هذه الأمور".

وواصل: "جاءت لي عروض من الإمارات وقطر والسعودية قبل تجديد تعاقدي مع الأهلي، أقل قيمة راتب فيها مليون ونصف المليون دولار، لكنني قلت لوكيل أعمالي أنني سأغادر الأهلي عن طريق النادي، ولن أسمح بمغادرته مجانًا".

وأتم حسين الشحات تصريحاته قائلًا: "العروض الحالية من أندية السعودية والإمارات، إذا الأهلي أراد أن يسمح لي بالإعارة موسم ثم أعود فسأحترم ذلك، هناك موسمين متبقيين في عقدي مع الأهلي، وأي لاعب يحلم بالاعتزال في صفوف الأهلي".