الشركة المتحدة تتعاون مع قناة القاهرة والناس لتقديم محتوى إعلامي ثري وجذاب

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن توقيع اتفاق تعاون مع قناة القاهرة والناس، يهدف إلى تبادل المحتوى الإعلامي وتقديم محتوى أكثر ثراءً وتأثيرًا يستهدف جذب اهتمام المشاهدين وضمان تفاعلهم.

ويشمل هذا التعاون بين الشركة المتحدة وقناة القاهرة والناس إنتاج وتبادل المحتوى الإعلامي، بما في ذلك المسلسلات، الأفلام، والبرامج التلفزيونية، في خطوة تعكس تشجيع القطاع الخاص للإعلام في مصر، وتسعى للارتقاء بالذوق العام.

كما يهدف الاتفاق إلى فتح آفاق جديدة للتعاون بين المؤسسات الإعلامية الخاصة على المستويين المحلي والإقليمي.

جرت مراسم التوقيع في مقر الشركة المتحدة بالقاهرة، بحضور عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة، وأحمد السعيد، رئيس مجلس إدارة قنوات القاهرة والناس.