أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الأربعاء نمو اقتصاد فنلندا خلال الربع الثاني من العام الحالي ليصبح أحد أسوأ اقتصادات أوروبا أداء.

وذكر مكتب الإحصاء الفنلندي في تقرير أولي أن الاقتصاد سجل نموا بمعدل 4ر0% مقارنة بالربع الأول بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب، في حين كان معدل النمو خلال الربع الأول 2ر0% فقط. في الوقت نفسه سجل الاقتصاد خلال الربع الثاني انكماشا سنويا بمعدل 7ر0% من إجمالي الناتج المحلي بعد وضع اختلاف عدد أيام العمل في الحساب.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن اقتصاد فنلندا كان من الأسواء أداء بين اقتصادات أوروبا حتى قبل جائحة فيروس كورونا المستجد. ويعاني الاقتصاد من تجميد حركة التجارة مع روسيا المجاورة في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022. كما يعاني من تراجع الطلب على الصادرات الفنلندية في ألمانيا والسويد وهما أكبر شريكين تجاريين لفنلندا.

كما تضرر الطلب المحلي نتيجة انكماش القوة الشرائية للمستهلكين على خلفية ارتفاع معدل التضخم وأسعار الفائدة.

وذكرت بلومبرج أن بيانات الناتج المحلي الفنلندي الأخيرة تتعارض مع متوسط التوقعات للعام الحالي ككل والتي تشير إلى انكماش الاقتصاد بمعدل 2ر0%من إجمالي الناتج المحلي بحسب المسح الذي أجرته وكالة الأنباء وشمل 9 محللين في يونيو الماضي.

وفي يونيو، قالت وزارة المالية الفنلندية إنها تتوقع نمو الاقتصاد بمعدل 6ر1% خلال العام المقبل ثم بمعدل 5ر1% في العام التالي.