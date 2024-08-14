تقديرات إسرائيلية بحدوث الرد الإيراني الليلة أو غدا

قالت صحيفة «معاريف» العبرية، إن التقديرات الإسرائيلية تشير إلى أن إيران سترد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، والذي وقع في العاصمة طهران، الليلة أو غدًا.

وأضافت في تقرير عبر موقعها الرسمي، اليوم الأربعاء، أن «إيران لن تنتظر حتى انتهاء جولة المفاوضات المرتقبة في العاصمة القطرية الدوحة».

ومن المنتظر أن تشهد قطر غدًا الخميس، جولة مفاوضات جديدة، بهدف التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين في قطاع غزة.

ونوهت الصحيفة أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أجّل زيارته لمنطقة الشرق الأوسط التي كانت مقررة اليوم، وذلك على خلفية حالة عدم اليقين بشأن الهجوم الإيراني.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي، الليلة الماضية، إن «الولايات المتحدة تراقب عن كثب التوترات في الشرق الأوسط».

وذكرت «معاريف»، أن نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أشار أيضًا إلى الهجوم المرتقب من إيران.

وقال في مؤتمر صحفي: «سنساعد إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد أي هجوم إيراني، لكننا مازلنا نبذل جهودا دبلوماسية لمنع الهجوم ومنع التصعيد».

ونقلت عن صحيفة «وول ستريت جورنال»، قولها إن «المحادثات بشأن وقف إطلاق النار في غزة واتفاق الرهائن في الدوحة قد تؤجل، إذا شنت إيران هجوما قبل ذلك الموعد».