عبدالمنعم سعيد: المواجهة حاليا بين روسيا وأوكرانيا أصبحت بطعم النووي

قال المفكر السياسي عبد المنعم سعيد عضو مجلس الشيوخ، إن المواجهة حاليا بين روسيا وأوكرانيا أصبحت بطعم النووي.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «المشهد»، على قناة «ten»، مساء الأربعاء، أن أوكرانيا شنت هجوما على روسيا في منطقة كورسك.

وأشار إلى أوكرانيا سيطرت حتى الآن على 74 بلدة هناك، كما أصبحت تسيطر على مفاعل نووي روسي.

ولفت إلى التطورات الميدانية الحالية تمثل إحراجًا كبيرًا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، متوقعا أن تنفذ روسيا هجومًا مضادًا ضد الهجوم الأوكراني على الأراضي الروسية.

ونوه بأن ما يدفع روسيا لذلك هو حرصا على ألا تستغل كييف سيطرتها على أراضٍ روسية كنوع من المقايضة في أية مفاوضات قادمة.



