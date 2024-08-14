حزب الله يستهدف موقع جل الدير وقاعدة جبل نيريا الإسرائيلية بصواريخ كاتيوشا

أعلن حزب الله اللبناني في بيانين منفصلية مساء الثلاثاء أن عناصره استهدفوا انتشارًا لجنود إسرائيليين في موقع "جبل الدير" الإسرائيلي برشقة صاروخية، كما استهدفوا قاعدة "جبل نيريا" الإسرائيلية بصواريخ كاتيوشا، "ردا على الاغتيال الذي قامت به إسرائيل في بلدة برعشيت الجنوبية" في وقت سابق أمس.

وجاء في بيان حزب الله أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 10:00 من مساء يوم الثلاثاء 13-8-2024، انتشارًا لجنود العدو الإسرائيلي في موقع جل الدير برشقة صاروخية وأصابوه إصابة مباشرة".



وفي بيان ثان أعلن "حزب الله أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ورداً على الاعتداء والاغتيال الذي قام به العدو الإسرائيلي في بلدة برعشيت، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية مساء يوم الثلاثاء 13-8-2024 قاعدة جبل نيريا (مقر قيادي كتائبي تشغله حاليا قوات من لواء غولاني) بصليات من صواريخ الكاتيوشا".



وشنّ الطيران الحربي الإسرائيلي مساء الثلاثاء، غارةً جوية استهدفت بلدة "كفركلا الجنوبية بثلاثة صواريخ سمع صداها في أنحاء الجنوب. كما شنّ غارة مساء الثلاثاء، استهدفت مثلث بلدات "الطيري" و"حداثا" و "رشاف" بصاروخين جو - أرض.

وتعرضت أطراف بلدة "كونين" الجنوبية مساء الثلاثاء لقصف مدفعي إسرائيلي، بحسب ما أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام "اللبنانية الرسمية.



وأغار الطيران الحربي الإسرائيلي مساء الثلاثاء على أطراف بلدتي "حانين" و"رشاف" بصاروخي جو -أرض. كما أغار مساءً على المنطقة الواقعة بين بلدات المنصوري، و"العزية" و"زبقين" الجنوبية.

يذكر أن المناطق الحدودية في جنوب لبنان تشهد تبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة لـ "المقاومة الإسلامية" في لبنان، منذ 8 تشرين الأول/أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة، وإعلان حزب الله مساندة غزة.