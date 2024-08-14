محافظ أسوان يطمئن على توافر السلع وأسعارها في إدفو

أكد اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، أنه تم التواصل مع الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والاتفاق على تخفيض أسعار السلع الأساسية والغذائية بالمجمعات الاستهلاكية وهايبر الشركة المصرية لتجارة الجملة بنسبة 20%.

ومن أجل الاطمئنان على تنفيذ ذلك على أرض الواقع، تفقد إسماعيل كمال، هايبر الشركة المصرية لتجارة الجملة بمركز إدفو، حيث اطمأن على جودة السلع الغذائية والاستهلاكية وتوافرها بالكميات المناسبة.

وأثناء تفقده للأقسام المختلفة بالهايبر برفقة المهندس خالد أبو القاسم مدير مديرية التموين، والقيادات البرلمانية والتنفيذية، أكد إسماعيل كمال، أنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عمل بالتنسيق مع وزارة التموين والجهات المختصة لتوفير السلع الأساسية بكميات مناسبة وبأسعار مخفضة للمواطنين، وخاصة أن ذلك يشهد متابعة من دولة رئيس الوزراء مصطفى مدبولى.

وأوضح المحافظ، أنه لا تهاون في ضبط الأسعار، وسيتم التعامل بحزم مع أية منشآت أو محلات تجارية أو سلاسل الهايبر والسوبر ماركت في حالة قيامها ببيع المنتجات والسلع الأساسية بأزيد من الأسعار المقررة، ولن يسمح بأي احتكار للسلع في الأسواق والمحلات من أجل توفير الاحتياجات اليومية للمواطن الأسواني من جميع السلع الاستراتيجية والاستهلاكية وفقا للمواصفات المطلوبة.