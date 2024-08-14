مبابي يقود ريال مدريد للتتويج بالسوبر الأوروبي بالفوز على أتالانتا

فاز ريال مدريد الإسباني على أتالانتا الإيطالي بثنائية دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء الأربعاء، في نهائي السوبر الأوروبي.

اتسم الشوط الأول بالحذر من كلا الفريقين مع ندرة الفرص التهديفية على المرميين وانحصار اللعب في مناطق وسط الملعب، ونجاح الفريق الإيطالي في فرض أسلوبه الدفاعي في الشوط الأول، لتنتصف المباراة بتعادل سلبي.

وفي شوط المباراة الثاني ضغط ريال مدريد بقوة من أجل تسجيل الهدف الأول وبالفعل نجح فالفيردي في تسجيل هدفا لريال مدريد في الدقيقة 59 من عرضية متقنة أرسلها البرازيلي فينيسيوس داخل منطقة الجزاء أسكنها فالفيردي الشباك بسهولة معلنة عن الهدف الأول للميرنجي.

وعزز ريال مدريد تقدمه بالهدف الثاني عن طريق الوافد الجديد للفريق النجم الفرنسي كيليان مبابي في الدقيقة 68 بعدما تلقى عرضية رائعة من بيلينجهام داخل منطقة الجزاء ليطلق مبابي صاروخية سكنت الشباك معلنة عن الهدف الثاني للفريق الملكي.

حاول أتالانتا تقليص الفارق من أجل العودة للمباراة مجددا لكن محاولاته لم تكلل بالنجاح في ظل صلابة دفاعات ريال مدريد، لتنتهي المباراة بفوز ريال مدريد بثنائية ويتوج كيليان مبابي بأول ألقابه الرسمية مع ريال مدريد.