 كييف: الدفاعات الأوكرانية تسقط 17 طائرة مسيرة روسية خلال الليل - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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كييف: الدفاعات الأوكرانية تسقط 17 طائرة مسيرة روسية خلال الليل

د ب أ
نشر في: الأربعاء 14 أغسطس 2024 - 5:16 م | آخر تحديث: الأربعاء 14 أغسطس 2024 - 5:16 م

أعلنت قيادة القوات الجوية الأوكرانية، في بيان، أن الجيش الروسي شن الليلة الماضية، هجوما على أوكرانيا باستخدام صاروخين و23 طائرة مسيرة من طراز شاهد.

وقال البيان أن "قوات الدفاع الجوي الأوكرانية أسقطت 17 طائرة من أصل 23 طائرة مسيرة من طراز شاهد أطلقتها روسيا صباح اليوم الأربعاء"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم).

وأضاف البيان "ليلة 14 أغسطس 2024، أطلق الغزاة الروس صاروخين جويين موجهين من طراز كيه إتش-59/69 من المجال الجوي فوق منطقة بيلجورود الروسية و23 طائرة مسيرة هجومية من طراز شاهد من مناطق تشودا (بشبه جزيرة القرم) وييسك وكورسك (في روسيا)".

وأوضح البيان أنه تم إسقاط 17 طائرة مسيرة معادية فوق مناطق ميكولايف، وتشيركاسي، وكيروفوهراد، وكييف، وزابوريجيا، وسومي، وخاركيف، وزيتومير بواسطة مجموعات نيران متنقلة تابعة لقوات الدفاع الأوكرانية، والطيران، ووحدات الصواريخ المضادة للطائرات، وقدرات الحرب الإلكترونية.


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