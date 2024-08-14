نشرت إسرائيل مخططات لبناء واحدة من مستوطنات جديدة تقترح إنشاءها في الضفة الغربية المحتلة وفقا لما ذكره وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، اليوم الأربعاء، في إعلان يزيد المخاطر قبل يوم من عقد محادثات لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وزعم الوزير اليميني المتطرف، أن الخطوة تأتي ردا على تصرفات القيادة الفلسطينية في الضفة الغربية والدول التي اعترفت بدولة فلسطين، وفقا لوكالة رويترز.

وقال سموتريتش "لا قرار ضد إسرائيل أو ضد الصهيونية يوقف توسع المستوطنات. سنواصل مكافحة الفكرة الخطيرة المتعلقة بدولة فلسطينية. هذه هي مهمة حياتي".

وتعتبر أغلب الدول الأعضاء في الأمم المتحدة المستوطنات المبنية في الضفة الغربية وعلى أراض أخرى استولت عليها إسرائيل في حرب 1967 غير قانونية بموجب القانون الدولي. وتعترض إسرائيل على ذلك مستندة لما تزعم أنه صلات تاريخية وتوراتية للشعب اليهودي بتلك الأرض.

وأعلنت إسرائيل في يونيو الماضي أنها ستقنن وضع خمسة مواقع في الضفة الغربية وستنشيء ثلاث مستوطنات جديدة وستسيطر على مساحات واسعة من الأراضي يسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم المستقلة عليها مما أجج الغضب الفلسطيني.

وكررت السلطة الفلسطينية، التي تمارس صلاحيات محدودة في الضفة الغربية المحتلة عسكريا من إسرائيل، أن إقامة المستوطنات وهدم منازل الفلسطينيين هو تطهير عرقي. وتنفي إسرائيل ذلك.

وانضمت إسبانيا وأيرلندا والنرويج في مايو إلى غالبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي اعترفت بدولة فلسطينية، واعتبرت إقامة مثل هذه الدولة إلى جانب إسرائيل السبيل الوحيد لإحلال سلام دائم بين إسرائيل والفلسطينيين.

ومن المقرر انعقاد جولة جديدة من المحادثات بوساطة دولية في قطر غدا الخميس في محاولة لإنهاء الحرب المستمرة منذ عشرة أشهر بين إسرائيل وحماس وتحرير الإسرائيليين المحتجزين في غزة رغم أن حماس قالت إنها لن تحضرها.