رئيس الأركان الإسرائيلي: خطة السيطرة على غزة تشمل ترحيل نحو 800 ألف من سكان القطاع خلال أسبوعين

صرح رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، اليوم الخميس، بأن خطة السيطرة على قطاع غزة تشمل ترحيل نحو 800 ألف من سكان القطاع خلال أسبوعين.

ونقلت وسائل إعلام عبرية عن رئيس الأركان، قوله إن الخطة تتضمن تطويق مدينة غزة بالكامل وعزلها عن مناطق الوسط والممر الإنساني في منطقة المواصي، من خلال إعادة إنشاء محور نتساريم.

وأضاف أن المرحلة الثالثة من الخطة تتضمن تنفيذ مناورة برية مكثفة داخل المدينة، تتزامن مع قصف جوي واسع النطاق، بهدف تعزيز السيطرة على القطاع.

وأمس الأربعاء، صدّق زامير، على «الخطوط العريضة» لخطة احتلال مدينة غزة، بما فيها مهاجمة منطقة الزيتون جنوب مدينة غزة التي بدأت أمس الأول الثلاثاء.

وذكر المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي، أن المصادقة جاءت في اجتماع ضم قيادات من هيئة الأركان العامة وجهاز الشاباك وقادة آخرين، وقال إن الاجتماع استعرض ما سماه «إنجازات» قواته، بما فيها العدوان المستمر على حي الزيتون.

وأضاف أدرعي، أن رئيس الأركان وجه برفع جاهزية القوات والاستعداد لاستدعاء قوات الاحتياط، إلى جانب تنفيذ تدريبات ميدانية ومنح فترة استراحة قصيرة للقوات، استعداداً لمواصلة الهجمات.

ويوم الجمعة الماضي، أقرت الحكومة الإسرائيلية خطة تدريجية عرضها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لاحتلال قطاع غزة كاملا، وتهجير الفلسطينيين من الشمال إلى الجنوب.

وأعلن نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب إبادة جماعية بغزة- أمس الأول تسريع خطة احتلال غزة، وأكد أن إسرائيل تقترب من إنهاء المعركة.

وذكر أن القوات ستتقدم «سريعا نسبيا» للسيطرة على مدينة غزة التي وصفها بأنها المعقل الأخير لحركة المقاومة الفلسطينية «حماس»، مع التركيز على تحرير الأسرى المحتجزين في القطاع.