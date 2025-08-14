تايلور سويفت تؤكد طرح ألبومها الجديد «حياة فتاة الاستعراض» في أكتوبر

أعلنت المغنية الأمريكية تايلور سويفت، أنه من المقرر أن يتم طرح ألبومها الثاني عشر، الذي يحمل اسم "حياة فتاة الاستعراض"، في الثالث من أكتوبر المقبل.

وجاء النبأ خلال ظهور سويفت /35 عاما/ في بودكاست "نيو هايتس"، الذي يقدمه حبيبها نجم كرة القدم الأمريكية ترافيس كيلسي، وشقيقه جيسون.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) اليوم الخميس عن المغنية الحسناء قولها عن نسخة من الألبوم الجديد: "هذا ألبومي الجديد /حياة فتاة الاستعراض/، إنه شيء كنت أعمل عليه أثناء تواجدي في أوروبا ضمن جولة /إيراس/ الفنية."

وقال كيلسي /35 عاما/ إن حقيقة قيام سويفت بتسجيل الألبوم الجديد بالتزامن مع سفرها حول العالم ضمن جولتها الموسيقية التي نفدت تذاكرها بالكامل، "لا يزال يذهلني".

ومن جانبها، قالت سويفت: "أنا ببساطة أعشق الموسيقى. كنت أقوم بإحياء حفلات موسيقية لثلاث ليال متتالية، ثم أحصل على ثلاثة أيام إجازة".

وكشفت المغنية التي تحظى بشعبية واسعة في منشور لها على "إنستجرام"، عن غلاف ألبومها الجديد وقائمة أغانيه التي تضم 12 أغنية، مع مشاركة مغنية البوب الأمريكية الشابة سابرينا كاربنتر /26 عاما/ في الأغنية الرئيسية للألبوم، والتي تعد التعاون الوحيد بينهما.

وكانت سويفت قد بدأت علاقتها الرومانسية الشهيرة مع كيلسي في 2023، عندما دعاها لمشاهدته في إحدى المباريات. ومنذ ذلك الحين، أمضى الاثنان الكثير من الوقت سويا، وغالبا ما تلاحقهما كاميرات المصورين في كل مكان.