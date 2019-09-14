 صور .. بعثة الأهلي تحتفل بعيد ميلاد فايلر فى غينيا بعد الفوز على كانو سبورت - بوابة الشروق
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صور .. بعثة الأهلي تحتفل بعيد ميلاد فايلر فى غينيا بعد الفوز على كانو سبورت

عمرو فهمي
نشر فى : السبت 14 سبتمبر 2019 - 10:52 م | آخر تحديث : السبت 14 سبتمبر 2019 - 10:52 م

احتفلت بعثة الأهلي في غينيا بعيد ميلاد رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي في فندق الإقامة وذلك عقب عودة البعثة من ملعب مباراة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية.
وحرص طارق قنديل عضو مجلس الإدارة ورئيس بعثة الأهلى في غينيا والجهاز الفنى واللاعبون على المشاركة في الاحتفالية وسط أجواء رائعة للغاية.
وزاد من سعادة البعثة الفوز الذى حققه الفريق على كانو سبورت بهدفين نظيفين لصلاح محسن ووليد سليمان وهو الأمر الذى يقرب الأهلى من التأهل لدور المجموعات.
ومن المقرر أن تغادر بعثة الأهلى غينيا في الواحدة من بعد ظهر غد الأحد متوجهة إلى القاهرة في رحلة تستغرق أكثر من 10 ساعات طيران يتخللها ترانزيت مرتين في الكاميرون وإثيوبيا على أن تصل البعثة القاهرة في الواحدة من فجر الاثنين.








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