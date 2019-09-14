تحول منخفض جوي إلى عاصفة مدارية بالقرب من جزر البهاما

قالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية إن منخفضا جويا بالقرب من جزر البهاما قد تحول إلى العاصفة المدارية "هامبرتو"، التي تهدد بضرب الجزر بعد أقل من أسبوعين من الدمار الذي لحق بها جراء الإعصار دوريان.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية على موقعها على الإنترنت من أن "هامبرتو من المرجح أن يجلب رياحا قوية ترافق العاصفة المدارية وأمطارا غزيرة على أجزاء من شمال غربي جزر البهاما اليوم السبت".

ويتوقع أيضا أن تؤدي العاصفة المدارية "هامبرتو" إلى هطول أمطار غزيرة وبعض الفيضانات المفاجئة في ولايات أمريكية هي فلوريدا وجورجيا وساوث كارولينا خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وكان الإعصار، الذي وصل إلى اليابسة في أول سبتمبر، قد أسفر عن تدمير أو إتلاف نحو 13 ألف منزل، وفقًا للصليب الأحمر. ولا يزال نحو 1300 شخص في عداد المفقودين ومن المتوقع أن ترتفع حصيلة القتلى المسجلة حاليا وهي 50 قتيلا.

وتسببت الكوارث في نزوح رقم قياسي من الأشخاص بلغ 7 ملايين شخص على مستوى العالم في النصف الأول من العام، وفقا لمركز مراقبة النزوح الداخلي، وهو مصدر للبيانات والتحليل حول النزوح الداخلي.

وقال المركز أمس الجمعة إن الأغلبية الواسعة من الكوارث كانت مرتبطة بالعواصف والفيضانات، الأمر الذي يوحي بأن النزوح الجماعي جراء الطقس السيء بدأ يصبح هو الوضع السائد.