المرشح التونسي محسن مرزوق ينسحب من سباق الرئاسة لصالح عبد الكريم الزبيدي

انسحب المرشح التونسي محسن مرزوق انسحابه من سباق الرئاسة لصالح المرشح المستقل عبد الكريم الزبيدي؛ بهدف عدم تشتيت الأصوات.

ورأى مرزوق أن من الصالح إيقاف حملته الرئاسية والدعوة إلى التصويت لصالح الزبيدي الذي سيكون رئيسا قادرا على تجنب المشاكل والصراعات.

ونشر مرزوق علي صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم السبت صورة تجمعه بالزبيدي خلال اجتماعهما الذي تناول ضرورة توحيد جهود كافة القوى الوطنية في الانتخابات الرئاسية والتشريعية، مشيرا إلى أنه أعلم الزبيدي خلال اللقاء بتنازله لصالحه خدمة للمصلحة الوطنية.

ومن المقرر إجراء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية غدا الأحد، وفي حال عدم حصول أي من المرشحين على الأغلبية اللازمة فإنه سيتم إجراء جولة إعادة لن تتجاوز 13 أكتوبر، حسبما أفادت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.