ضبط عاطلين بحوزتهما 119 طربة حشيش وكيلو أفيون وأسلحة نارية وذخائر

تمكن قطاع الأمن العام بقيادة اللواء علاء الدين سليم، بالاشتراك مع أمن القليوبية، من ضبط شخصين بحوزتهما 119 طربة حشيش وكيلو أفيون وأسلحة نارية وذخائر.

أكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث قسم شرطة العبور بمديرية أمن القليوبية قيام عاطلين لهما معلومات جنائية مسجلة مقيمان بمدينة السلام بالقاهرة، بالتردد على دائرة القسم لممارسة نشاط إجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة وحيازتهما أسلحة نارية وذخائر.

وبتقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن ضبطهما حال سيرهما بسيارة ملاكي بطريق (القاهرة - الإسماعيلية الصحراوي) بدائرة القسم، وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على (بندقية آلية، و13 خزينة لذات السلاح، و197 طلقة نارية من ذات العيار، وبندقية خرطوش، وطلقتين خرطوش من ذات العيار، و119 طربة حشيش وزنت 12 كيلو، وكيلو أفيون، ومبلغ مالي، وهاتف محمول).

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والأسلحة النارية لحماية تجارتهما، والمبلغ المالي حصيلة تجارتهما، والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهما، واستخدام السيارة في عملية النقل والترويج. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.