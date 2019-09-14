احتجاز وزير الصحة السابق في الكونغو الديمقراطية لمزاعم اختلاسه أموال مكافحة الإيبولا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أفادت شرطة جمهورية الكونغو الديمقراطية، اليوم السبت، باحتجاز وزير الصحة السابق أولي إيلونجا، الذي يخضع للتحقيق حاليا لاختلاسه حسبما زعم الأموال المخصصة لمكافحة وباء الإيبولا، وذلك لمحاولته الفرار من العدالة.

وقال المتحدث باسم الشرطة بيير موانامبوتو: "يخضع وزير الصحة السابق أولي إيلونجا للاحتجاز منذ صباح اليوم بسبب تهربه من الإجراءات القانونية".

وأضاف موانامبوتو قائلا إن إيلونجا حاول الفرار إلى دولة الكونغو برازافيل المجاورة.

وأشار المتحدث باسم الشرطة إلى أنه من المتوقع أن يمثل الوزير السابق أمام المحكمة يوم الاثنين.

ويتردد بأن إيلونجا قد أساء إدارة الأموال المخصصة للإنفاق على جهود مكافحة وباء الإيبولا المتفشى حاليا بالدولة الواقعة في وسط أفريقيا ، حيث تواجه البلاد ثاني أسوأ انتشار للفيروس في التاريخ.

وينفي إيلونجا ارتكاب أي مخالفات، لكنه استقال من منصبه في يوليو، عندما بدأت الانتقادات توجه إليه.

وقد أصيب أكثر من 3000 شخص بالفيروس المميت ولقي أكثر من 2000 شخص حتفهم منذ إعلان تفشي المرض قبل 13 شهرًا في المنطقة الشرقية المضطربة في جمهورية الكونغو الديمقراطية.