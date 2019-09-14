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فان دايك يشيد برد فعل ليفربول في مواجهة نيوكاسل

 د ب أ
نشر فى : السبت 14 سبتمبر 2019 - 5:38 م | آخر تحديث : السبت 14 سبتمبر 2019 - 5:38 م

أكد الهولندي الدولي فيرجيل فان دايك نجم دفاع ليفربول أن فريقه قدم ردة فعل جيدة ومناسبة على الهدف المبكر الذي سجله نيوكاسل خلال مباراة الفريقين اليوم والتي انتهت بفوز ليفربول 3 / 1 ليعزز صدارته للدوري الإنجليزي بعد خمسة انتصارات متتالية.

وقال فان دايك ، في تصريحات إعلامية بعد انتهاء المباراة ، : "كنا نعلم أن علينا التفوق عليهم واختراق دفاعهم... واصلوا الاعتماد على الدفاع وانتظار الفرصة لمباغتتنا".

وأضاف : "ليفربول قدم ردة فعل جيدة ومناسبة بعد تأخرنا بهدف نظيف في وقت مبكر من المباراة".

وفي المقابل ، قال مواطنه ويترو فيليمز ، الذي سجل الهدف الوحيد لنيوكاسل ، : "إنه أمر مخيب للآمال لأننا ارتكبنا خطأين في المباراة واستلهما ليفربول لتسجيل هدفين... إذا منحت ليفربول فرصة ، سيستغلها جيدا".


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