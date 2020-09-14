فرنسا تسجل 6158 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

سجلت فرنسا أكثر من 6000 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد اليوم الاثنين، في تراجع عن الحصيلة التي سجلت أمس، وقد أصبحت مدينة بوردو أحدث مدينة تعلن عن اتخاذ تدابير إضافية للسيطرة على الوباء.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن السلطات الصحية الفرنسية قولها على موقعها على الإنترنت إن الحالات المؤكدة مختبريا ارتفعت بمقدار 6158 حالة في الساعات الأربع والعشرين الماضية لتصل الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 387252 إصابة. وذلك مقارنة بـ 7183 تم تسجيلها أمس الأحد وأكثر من 10 آلاف حالة تم تسجيها يوم السبت.

وحذر رئيس الوزراء جان كاستكس يوم الخميس من "التدهور الواضح" في مدى انتشار الفيروس. وتحاول الحكومة تجنب إغلاق وطني آخر بعد تزايد الإصابات في فرنسا وعدة دول مجاورة، في إشارة إلى عودة ظهور غرب أوروبا كنقطة ساخنة عالمية.

وقالت السلطات في بوردو اليوم الاثنين إنها ستتخذ المزيد من الخطوات لمنع انتشار المرض. وسيتم خفض الحد الأقصى لتجمع الجمهور في الأماكن المفتوحة إلى 1000 شخص، سيتم إغلاق الحانات والمطاعم ما لم تتم مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي بشكل صارم.

وتم تسجيل 34 وفاة مرتبطة بالمرض اليوم الاثنين لترتفع حصيلة الوفيات إلى 30950، حسبما ذكرت الحكومة.