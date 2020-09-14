دلافين نادرة تعود إلى هونج كونج بعد توقف حركة العبارات بسبب كورونا

قال علماء، إن عدد الدلافين الحدباء التي تعيش في المحيطين الهندي والهادي والتي شوهدت حول هونج كونج قفز بعد أن أدى توقف حركة العبارات عالية السرعة نتيجة فيروس كورونا إلى السماح بتلك الأنواع المعرضة لخطر الانقراض بالعودة.

وقالت ليندسي بورتر عالمة البحار بجامعة سانت أندروز، إن هذه الثدييات المعروفة أيضا باسم الدلافين البيضاء الصينية والدلافين الوردية بدأت في العودة إلى أجزاء من دلتا نهر بيرل كانت عادة ما تتحاشاها بسبب العبارات التي تربط هونج كونج ومكاو، وفقًا لوكالة رويترز.

وأضافت أن أعداد الدلافين في المنطقة قفزت بنسبة تصل إلى 30 في المئة منذ مارس عندما تم تعليق حركة العبارات، مما أتاح للعلماء فرصة نادرة لدراسة كيفية تأثير الضوضاء تحت الماء على سلوكها.

وقالت بورتر التي تدرس الدلافين منذ 30 عاما من هونج كونج، إن هذه المياه أصبحت الآن هادئة للغاية بعد أن كانت في الماضي واحدة من أكثر الطرق ازدحاما في هونج كونج.

وتضع بورتر وفريقها مكبرات صوت في الماء من قارب مطاطي صغير، كما تقوم باستخدام طائرات مسيرة لمتابعة الدلافين.

وقالت بورتر، إن البحث أشار إلى أن الدلافين تكيفت أسرع مما كان متوقعا مع البيئة الهادئة ومن المرجح أن يزداد عددها عند إزالة هذه مثل هذه الضغوط.