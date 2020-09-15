 العراق: انفجاران يستهدفان ارتالا لقوات التحالف الدولي المنسحبة - بوابة الشروق
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العراق: انفجاران يستهدفان ارتالا لقوات التحالف الدولي المنسحبة

انفجار - ارشيفية
انفجار - ارشيفية
بغداد - د ب أ
نشر في: الإثنين 14 سبتمبر 2020 - 11:50 م | آخر تحديث: الإثنين 14 سبتمبر 2020 - 11:50 م
ذكر بيان لخلية الأعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية، مساء اليوم الاثنين، أن عبوتين ناسفتين أنفجرتا لدى مرور أرتال تنقل معدات لقوات التحالف الدولي المنسحبة من العراق في مكانين منفصلين بمحافظتي الديوانية وبابل جنوبي بغداد.

وأوضح بيان للخلية أن أرتال نقل معدات لقوات التحالف الدولي المنسحبة مِن العراق تسيرها شركات نقل عراقية بسائقين عراقيين تعرضت اليوم لإنفجار عبوتين ناسفتين.

وأضاف البيان أن العبوة الأولى كانت على طريق المرور السريع قرب حقول الدواجن ضمن مسؤولية شرطة محافظة الديوانية والثانية كانت أيضا على طريق المرور السريع ضمن حدود مسؤولية شرطة محافظة بابل".

وتابع البيان "لَم يتسبب الأنفجاران بأي خسائر وقد استمرت الأرتال بالحركة نحو وجهتها".

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