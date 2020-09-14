البيت الأبيض سوف يدرس عرض شركة أوراكل لشراء أعمال شركة تيك توك

قال وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوشين، اليوم الاثنين، إن البيت الأبيض سوف يراجع عرضًا محتملا لشراء شركة أوراكل الأمريكية للبرمجيات وخدمات الكمبيوتر لأعمال شركة تيك توك في أمريكا.



وتبدو الصفقة بين أوراكل والشركة المالكة الصينية المالكة لتطبيق تيك توك أقل من البيع الكامل للتطبيق في الولايات المتحدة للشركة الأمريكية وأقرب إلى مشروع مشترك بين الشركتين، وهو ما يعني أنها أقل مما تطالب به إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ أغسطس الماضي.



من ناحيتها أكدت أوراكل في بيان أن الاقتراح الذي قدمته إلى وزارة الخزانة الأمريكية يتضمن العمل "كموفر تكنولوجيا موثوق فيها" لخدمات تيك توك في الولايات المتحدة.



كانت شركة مايكروسوفت، الشركة الوحيدة الأخرى التي عرضت شراء أعمال تيك توك في أمريكا، قالت أمس الأحد إن شركة بايت دانس، الشركة الأم لتيك توك، رفضت عرضها المشترك مع سلسلة متاجر التجزئة العملاقة وول مارت للاستحواذ على منصة التواصل الاجتماعي.



وقد تسبب تطبيق تيك توك في إثارة التوترات بين أمريكا والصين.



وكان ترامب قد أصدر أمرا تنفيذيا يسعى لحظر التطبيق في منتصف سبتمبر الجاري مالم يتم بيعه إلى شركة أمريكية، وأرجع قراره للمخاوف الأمنية.