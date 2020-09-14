بدء الاختبارات الإلكترونية للطلاب المتقدمين لمدارس المتفوقين بالوادي الجديد

أكد الدكتور جمال حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، على بدء الاختبارات الإلكترونية الخاصة بالطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية والمتقدمين للالتحاق بمدارس المتفوقين "Stem".

وقال إن الاختبارات تتم إلكترونيا بمركز التطوير بديوان عام المديرية، ومراكز التطوير بإدارتي الداخلة والفرافرة، وذلك بمواد (العلوم - الرياضيات - استعداد عقلي - لغة إنجليزية) لاختيار أفضل المتقدمين بناء على نتائج الاختبارات، ويهدف إنشاء مدارس المتفوقين في مصر إلى رعاية المتفوقين في العلوم والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا والاهتمام بقدراتهم، وتطبيق مناهج وطرق تدريس جديدة تعتمد على المشروعات الاستقصائية والمدخل التكاملي في التدريس، وتحقيق التكامل بين منهج العلوم والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا؛ لإعداد طالب لديه القدرة على التصميم والإبداع والتفكير النقدي‏.