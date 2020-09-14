جنوب إفريقيا: لسنا على علم بأي تهديد إيراني للسفيرة الأمريكية

أعلنت السلطات في جنوب إفريقيا، أنها "ليست على علم" بأي تهديد إيراني للسفيرة الأمريكية في بريتوريا.

وكان موقع "بوليتيكو" الأمريكي أفاد أمس، بأن الحكومة الإيرانية خططت لمحاولة اغتيال السفيرة الأمريكية لانا ماركس ردا على اغتيال الولايات المتحدة لقائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني في وقت سابق من هذا العام.

ونقل الموقع الإخباري عن مسؤول حكومي أمريكي أن المعلومات الاستخباراتية، الذي بدأت في الظهور في الربيع، أصبحت أكثر تحديدا في الأسابيع الأخيرة.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الجنوب أفريقية لونجا نجينجيليلي القول، لها عبر الهاتف اليوم الاثنين: "علمنا بهذا التقرير فقط صباح اليوم"، وأضاف أن وزيرة العلاقات والتعاون الدولي ناليدي باندور قد تصدر بيانا في وقت لاحق.

وذكرت الوكالة أنها حاولت التواصل مع السفارة الإيرانية في بريتوريا ولم تتلق ردا.