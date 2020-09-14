أسر اليابانيين المختطفين في كوريا الشمالية تطالب الزعيم سوجا بإعادتهم

حثت أسر مواطنين يابانيين تعرضوا للخطف في كوريا الشمالية قبل عقود، الزعيم الجديد للحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في اليابان، يوشيهيدي سوجا، على إحراز تقدم في حل القضية.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن أتش كيه) اليوم الاثنين، أن أقارب المختطفين طالبوا سوجا - الذي شغل منصب كبير أمناء مجلس الوزراء - بالبدء في معالجة القضية على الفور لاسيما أن بعض المختطفين توفوا قبل لم شملهم مع ذويهم.

ومن المتوقع أن يفوز سوجا في التصويت المزمع إجراؤه في البرلمان الياباني يوم الأربعاء المقبل ليشغل منصب رئيس الوزراء خلفا لشينزو آبي الذي أعلن تنحيه مؤخرا بسبب مشاكل صحية يواجهها.

وتدرج طوكيو رسميا 17 يابانيا في قائمة المختطفين من قبل بيونج يانج في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي .. وفي عام 2002، أقر زعيم كوريا الشمالية الراحل، كيم جونج إيل، بأن مواطنين يابانيين تم احتجازهم من قبل عملائه وأعلن اعتذاره، وتم إعادة خمسة أحياء من المختطفين الـ17 إلى اليابان، بعد أكثر من 20 عاما.