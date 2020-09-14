أكد الفنان السعودى ناصر القصبى، تدهور الحالة الصحية للفنان خالد سامى، وذلك بعد تواجده في المستشفى، منذ ما يقرب العام، بسبب وجود مشاكل فى الكلى والكبد، ومؤكدا على احتياجه لزراعة كبد، ومناشد وزير الصحة فى المملكة العربية السعودية الدكتور توفيق الربيعة، بسرعة التدخل لإنقاذ خالد سامى.



ونشر ناصر القصبي عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»، صورة لخالد سامي، معلقا: «الفنان خالد سامي الذي يرقد في مستشفى الحرس بالرياض، ويصارع المرض منذ أكثر من سنه، وضعه الصحي الآن خطير ويتدهور بسرعه، وأنا أناشد معالي وزير الصحة توفيق الربيعة بسرعه التدخل مشكورا، وهذا رأي الفريق الطبي لأجراء عمليه زراعة الكبد الآن وعلى وجه السرعة والإ سيموت بين أيدينا».



خالد سامي هو ممثل ومؤلف ومخرج سعودي شهير، قدم عددا من الشخصيات التى أحبها الجمهور، وهو أحد الفنانين الذين لهم بصمة فى الدراما السعودية، كما سبق له أن شارك فى الدراما المصرية في مسلسلات «بوابة المتولي»، و«النوة»، و«سور مجرى العيون»، و«أهل الطريق»، و«الخروج من الدائرة»، و«الضابط والمجرم».







الفنان خالد سامي الذي يرقد في مستشفى الحرس بالرياض ويصارع المرض منذ أكثر من سنه وضعه الصحي الآن خطير ويتدهور بسرعه

وأنا أناشد معالي وزير الصحة توفيق الربيعه

بسرعه التدخل مشكوراً وهذا رأي الفريق الطبي لأجراء عمليه زراعه الكبد الآن و على وجه السرعه والإ سيموت بين أيدينا pic.twitter.com/7ORqiSjctL — ناصر القصبي (@algassabinasser) September 14, 2020