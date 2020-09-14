توجه الإعلامي وائل الإبراشي، بالسؤال للدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، قائلًا: «ما الذي استدعى خطوة فتح جميع قاعات الأفراح والمناسبات الواقعة بنطاق المحافظة؟».

من جانبها قالت «عوض» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة» الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر فضائية «الأولى»، مساء الأحد، إن قطاع السياحة في رأس البر تأذى خلال الفترة الماضية نتيجة أزمة فيروس كورونا المستجد، ما دعى المحافظة لاتخاذ قرار فتح جميع قاعات الأفراح والمناسبات، مراعاة للبعد الاقتصادي والاجتماعي لأصحاب تلك المنشآت.

وأوضحت أنها اتخذت القرار في هذا التوقيت بالتوازي قرب انتهاء الموسم الصيفي لرأس البر والقاعات، مشيرة إلى إلزام تلك القاعات والنوادي باتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء إقامة حفلات الزفاف والمناسبات.

وأكدت أنه سيكون هناك تفتيش ومرور دائم من قبل الأجهزة المعنية على قاعات الأفراح والمناسبات؛ للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية، منوهة بأن المنشأة التي لن تلتزم بتلك الضوابط ستغلق مرة أخرى.

ولفتت إلى أن قاعات وفنادق عديدة تتبع وزارة السياحة أعيد فتحها منذ فترة! لإقامة حفلات الزفاف بكاقة استيعابية 50%.

وأصدرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، قرارًا بفتح جميع قاعات الأفراح والمناسبات الواقعة بنطاق المحافظة وذلك اعتبارًا من اليوم الأحد بنسبة إشغال ٥٠٪ مع مراعاة التزام المواطنين بالمسافات الآمنة و التباعد الاجتماعى..

كما أكدت المحافظ أيضاً على الالتزام بالضوابط والإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مشددة على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه من يثبت مخالفته لتلك التعليمات.محافظ دمياط تكشف أسباب قرار فتح قاعات الأفراح بنسبة 50%