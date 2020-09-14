لاجارد: مكاسب اليورو أضعفت حوافز البنك المركزي لزيادة التضخم

قالت رئيس البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، إن الارتفاع الذي طرأ مؤخرا على قيمة اليورو، يقابل جزئيا التأثير الإيجابي لحوافز البنك المركزي الأوروبي من أجل زيادة معدل التضخم، ويؤكد مجددا على أن صانعي السياسة على استعداد لتعديل جميع أدواتهم إذا تطلب الأمر.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الاثنين عن لاجارد قولها في اجتماع مجلس محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية، إن المجلس سوف يقوم بصورة دقيقة، بتقييم جميع المعلومات الواردة من اقتصاد منطقة اليورو، والتي تشمل التطورات في سعر الصرف، من حيث تأثيرها على توقعات التضخم على المدى المتوسط.

وقالت لاجارد، في التصريحات التي أدلت بها أمس الأحد: "عندما يتعلق الأمر بتحقيق هدفنا الخاص باستقرار الأسعار، فإنه ليس هناك ولن يكون هناك أي تهاون".

وأضافت أن "السياسة النقدية سوف تستمر في القيام بدورها في منطقة اليورو".